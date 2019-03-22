2019-03-22T07:01:15+03:00
Общество

Воронежские автолюбители воюют с дорожными камерами с помощью предупреждающих табличек

Горожане оценили идею и решили, что подобные надписи надо разместить везде
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже автолюбители нашли необычный способ борьбы с дорожными камерами. На улице Ломоносова перед видеофиксатором неизвестный разместил табличку, предупреждающую водителей. Фото появилось в нескольких группах в соцсетях накануне.

- Суровый Воронеж! Автолюбители воюют с выносными камерами, - подписал снимок автор.

В комментариях воронежцы поддержали идею находчивого местного жителя и даже предложили собрать деньги, чтобы устроить такой флешмоб.

Нашлись и те, кого возмутила табличка. Воронежцы посоветовали горожанам не превышать скорость, чтобы избежать штрафов. Тогда и плакаты будут не нужны.

А какого мнения придерживаетесь вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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