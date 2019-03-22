Воронежские автолюбители воюют с дорожными камерами с помощью предупреждающих табличек
В Воронеже автолюбители нашли необычный способ борьбы с дорожными камерами. На улице Ломоносова перед видеофиксатором неизвестный разместил табличку, предупреждающую водителей. Фото появилось в нескольких группах в соцсетях накануне.
- Суровый Воронеж! Автолюбители воюют с выносными камерами, - подписал снимок автор.
В комментариях воронежцы поддержали идею находчивого местного жителя и даже предложили собрать деньги, чтобы устроить такой флешмоб.
Нашлись и те, кого возмутила табличка. Воронежцы посоветовали горожанам не превышать скорость, чтобы избежать штрафов. Тогда и плакаты будут не нужны.
А какого мнения придерживаетесь вы?
ИСТОЧНИК KP.RU