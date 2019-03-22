Под Воронежем археологи нашли ребро мамонта с застрявшим в нем костяным наконечником

СЕГОДНЯ 06:01 2019-03-22T06:01:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В раскопе стоянки Костенки 14 после дождей археологи сделали необычную находку. Во время зачистки стенок территории ученые неожиданно наткнулись на редкий фрагмент ребра мамонта с застрявшим в нем наконечником первобытного оружия, сделанным из бивня. Ценность открытия неоспорима, так как является прямым свидетельство охоты на животного. Информация об этом появилась в научном журнале «Первобытная археология. Журнал междисциплинарных исследований».

Фрагмент оказался частью второго левого ребра мамонта. Исходя из положения наконечника, археологи сделали вывод, что удар зверю нанесли справа снизу под небольшим углом. А проник он в кость с внутренней стороны ребра на глубину около 2/3 его толщины. Сила у нападавшего человека была большой, учитывая толщину шкуры и подкожных тканей животного.

- Горизонт вулканического пепла в Костенках связан с извержением одной из вулканических систем в районе Неаполитанского залива, что происходило около 40 тыс. лет до н.э. Это значит, что наша находка является самой древней среди подобных и связана с первой волной распространения в Европе человека современного антропологического типа - Homo sapiens sapiens, - отметили ученые в публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU