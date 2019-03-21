Воронежцев предупреждают о новом способе заработка на доверчивых горожанах

СЕГОДНЯ 20:08 2019-03-21T20:08:19+03:00

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Воронежцев предупреждают о новом способе заработка, который изобрели представители коммерческой фирмы по монтажу электросетей.

- В последнее время по частному сектору Воронежа (в частности, сегодня в районе обручевского кольца) начали ходить люди, и запугивать жителей, что электрические провода от столба к дому находятся в аварийном состоянии и требуется срочная замена, или в противном случае угрожают отключить электроэнергию. Представляются грозными названиями и ассоциируют себя с Горэлектросетью. Показывают красные корочки, сегодня были из Горэнерго. В действительности, это частные конторы, не имеющие никакого отношения к Горэлектросети., - сообщает один из горожан на странице сообщества «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

Далее автор поста сообщает, что в случае действительно аварийного состояния сетей, идущих от линии к частному дому, провода меняют сотрудники МУП "Воронежгорэлектросеть». Причем, бесплатно.

Таким образом, в действиях псевдоэлектриков ничего незаконного нет. Просто они делают за деньги ту работу, которую городское предприятие выполняет бесплатно. Правда, при этом воздействуют на жителей моральным давлением. Будьте внимательны. Проверяйте поступающую к вам информацию. И не торопитесь расставаться с деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU