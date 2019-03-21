2019-03-21T19:15:38+03:00
Общество

Воронежские общественники бьют тревогу по поводу некачественного ремонта памятника архитектуры

Штукатурка с Профессорского корпуса СХИ начала отваливаться через четыре месяца после ремонта
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Ольги Рудевойфото Ольги Рудевой
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Общественники Воронежа обнаружили очередной брак в капитальном ремонте исторического здания. На этот раз речь идет о реставрации памятника федерального значения – Профессорского корпуса СХИ, расположенного на улице Тимирязева,1. Дом, постройки начала прошлого века отремонтировали в прошлом году – обновили фасад. В конце осени со здания сняли леса, а в марте общественники из «Архнадзора» обнаружили, что с карниза местами уже обсыпалась штукатурка.

- Кое-где дыры пытаются быстренько замазать и закрасить, - сообщают активисты. - На ремонт выделено более 110 миллионов рублей. У меня вопрос. Что будет с отремонтированным за немалые деньги домом-памятником через год? Два? Пять? И кто понесет ответственность за такой ремонт?

Комментируя это сообщение на странице общественного движения в соцсети «Вконтакте», воронежцы добавляют, что в не менее плачевном состоянии находится и Дом губернатора, расположенный на проспекте Революции, также недавно отреставрированный.

Напомним, в Воронеже еще не утих скандал вокруг халтурного ремонта дома Гегера, где после работ с балконов исчезли исторические решетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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