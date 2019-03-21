В Воронеже «управдомы» убеждают жильцов заплатить налоги

СЕГОДНЯ 19:41 2019-03-21T20:07:22+03:00

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В Ленинском районе Воронежа к задаче сбора долгов по уплате налогов привлекли уличкомов и сотрудников УК. Представителей коммунальных служб пригласили на совещание в управу, где попросили включиться в работу, направленную на сбор поступлений в казну города.

- Уличкомы, являясь признанными лидерами общественного мнения среди своих соседей, регулярно проводят встречи с должниками, рассказывают, как можно погасить долги и действовать при реструктуризации налоговой задолженности, - рассказали в управе района.

Есть уже и первые итоги. Лидером по погашению налоговой задолженности стал ТОС «Уличный комитет №38».

В результате совместной работы чиновников и граждан удалось привлечь в казну больше 2,5 миллиона рублей. Зачастую горожане просто не знают, как грамотно вести себя в случае задолженности или накапливают ее из-за собственной невнимательности. Например, если не позаботились своевременно снять с регистрационного учета проданный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU