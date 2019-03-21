2019-03-21T17:42:41+03:00
Общество

Воронежские ТОСы поборются за миллион

В регионе стартовала публичная защита проектов в рамках ежегодного конкурса
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С 18 марта в Воронеже стартовал второй этап конкурса грантов для ТОС, до которого были допущены 942 проекта. На устную презентацию каждого проекта предоставляется до 3 минут, кроме того, активисты должны представить на суд комиссии сопроводительную документацию: графическое изображение места расположения благоустраиваемого объекта относительно территории ТОС, письма, подтверждающие суммы софинансирования проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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