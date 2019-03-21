Во дворе воронежской многоэтажки отремонтировали аварийные скамейки

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-21T16:46:44+03:00

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Житель дома №92 по улице Урицкого через интернет пожаловался в Государственную жилищную инспекцию на удручающее состояние своего двора и подъезда.

- В ходе внеплановой выездной проверки жилищным инспектором выявлено, что в подъезде № 4 отсутствуют отопительные приборы на лестничных площадках выше 3 этажа, однако наличие таких отопительных приборов предусмотрено проектом дома, - рассказали в ГЖИ. - Влажная уборка стен подъезда и мест их примыкания к полам лестничных площадок давно не проводилась. Перила лестничных маршей также имеют повреждения.

Во дворе дома проверяющий нашел остовы скамеек, угрожающие здоровью жителей. Выявленные нарушения отметили в акте проверки и выдали УК «РЭП-101» предписание об их устранении. К моменту следующего визита инспектора двор и подъезд привели в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU