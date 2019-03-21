В Воронеже застройщиков, обидевших дольщиков, «наградили» административными делами

СЕГОДНЯ 16:25 2019-03-21T16:25:36+03:00

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Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района при проверке деятельности ООО «ГлавСтрой» обнаружили, что организация нарушает сроки окончания строительства секций №№ 3 и 4 многоэтажного дома № 48 Б на Московском проспекте. Дольщиков об этом не информировали.

Кроме того, нашли много интересного в договорах по долевому строительству, заключенных ООО «ГлавСтрой», ООО Специализированный застройщик «Выбор» и ООО «Монтажник». К примеру, туда включали требование об оплате дольщиками коммунальных платежей, а также других расходов по содержанию и ремонту с даты ввода в эксплуатацию жилого дома, а не с момента подписания акта приема-передачи, как это должно быть по закону. Также застройщик освобождался от какой-либо ответственности за нарушение сроков передачи объекта. А на клиентов возлагали обязанность заключать дополнительные соглашения в случаях переноса срока сдачи многоэтажки. Были случаи одностороннего изменения застройщиком цены договора после нарушения дольщиком сроков оплаты по договору.

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района возбудили в отношении ООО «Монтажник» и ООО «ГлавСтрой» дела об административном правонарушении, по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ «Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей». Для должностных лиц по этой статье предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей; для юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.

В адрес ООО «ГлавСтрой» и ООО Специализированный застройщик «Выбор» направили представления об устранении нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU