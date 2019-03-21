2019-03-21T16:04:37+03:00
Общество

Спасатели показали персоналу Благовещенского собора Воронежа, как пользоваться огнетушителем

И рассказали, как действовать в случае ЧП в храме
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областифото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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В Воронеже сотрудники ГУ МЧС по Воронежской области провели урок безопасности для представителей главного храма Воронежа. Спасатели рассказали и показали церковнослужителям и сотрудникам Благовещенского собора, как правильно действовать при возникновении чрезвычайной ситуации и пожара в месте скопления большого количества людей, как пользоваться средствами пожаротушения, а также напомнили о требованиях к обеспечению пожарной безопасности во время массовых мероприятий.

- Такие мероприятия помогают работникам объектов с массовым пребыванием людей принять верное решение по эвакуации людей из здания в случае возникшей угрозы, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

По окончанию мероприятия участники сфотографировались на память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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