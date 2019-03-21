В пятницу в Воронеже ожидается шквалистый ветер
Воронежские спасатели предупреждают жителей региона о надвигающемся ненастье. По прогнозу гидрометцентра, с 12.00 до 18.00 в пятницу, 22 марта, в области ожидается усиление ветра, связанное с прохождением циклона с северо-запада. Отдельные порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.
При этом заметно похолодает: днем будет плюс три – плюс шесть, а ночью до четырех градусов мороза. К вечеру даже, вероятно, снова пойдет снег. Барометры покажут резкие скачки атмосферного давления.
Спасатели просят жителей региона на время непогоды поставить машины в гараж, а при его отсутствии – припарковаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, - напоминают спасатели. - Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112».
ИСТОЧНИК KP.RU