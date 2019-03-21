Законодатели Воронежской области наладят дополнительный канал взаимодействия с муниципалитетами
Новая форма диалога с руководителями местного самоуправления поможет эффективнее решать вопросы развития территорий, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В практике парламентской деятельности еще один формат постоянных рабочих встреч может появиться уже в текущем году.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов предложил наладить систему дополнительных коммуникаций между парламентариями и руководителями местного самоуправления в регионе по актуальным вопросам повестки дня.
ИСТОЧНИК KP.RU