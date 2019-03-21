2019-03-21T14:30:28+03:00
Общество

Законодатели Воронежской области наладят дополнительный канал взаимодействия с муниципалитетами

Новая форма диалога с руководителями местного самоуправления поможет эффективнее решать вопросы развития территорий, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В практике парламентской деятельности еще один формат постоянных рабочих встреч может появиться уже в текущем году.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов предложил наладить систему дополнительных коммуникаций между парламентариями и руководителями местного самоуправления в регионе по актуальным вопросам повестки дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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