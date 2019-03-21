Взрыв котельной под Воронежем мог произойти из-за прекращения подачи воды и перегрева котла
Прокуратура Воронежской области проводит проверку по факту взрыва котельной в Новоусманском районе. Напомним, ЧП произошло около 10.20 - 10.30 утра 21 марта. При обрушении объекта есть жертвы - это случайные прохожие, поскольку котельная автоматическая и внутри объекта людей не было. Погибла проходившая мимо в момент взрыва 70-летняя пенсионерка. В больницу попали два человека, находившихся в соседнем доме.
- По предварительным данным, причиной аварии послужило прекращение подачи воды в котел, в результате чего произошел его перегрев и взрыв, здание котельной полностью разрушено, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - В настоящее время администрация Новоусманского района принимает меры для организации работы мобильной котельной ведь без отопления остались местный детский сад, дом культуры, школа и 16 многоквартирных домов. Прокуратура области проверяет соблюдение законодательства на взрывопожароопасных объектах с привлечением специалистов контролирующих органов.
На месте происшествия работают спецслужбы и следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU