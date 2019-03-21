2019-03-21T13:50:57+03:00
Происшествия

Агрессивный пациент избил воронежскую бригаду скорой помощи

Медики попали под горячую руку, приехав на вызов в подъезд многоэтажки
Елена ФЕДЯШЕВА
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Работа медиков становится такой же опасной, как и у полицейскихРабота медиков становится такой же опасной, как и у полицейскихФото: из архива «КП»
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Следователи СО по Коминтерновскому району Воронежа СУСК по Воронежской области изъяли у полиции материалы дела по факту избиения бригады скорой помощи.

Инцидент произошел вечером 19 марта. В этот день жители дома №294 по улице 9 Января заметили в подъезде лежащего мужчину и вызвали ему «неотложку». Прибывшие на вызов медики скорой помощи нашли пострадавшего на площадке четвертого этажа. Но, когда попытались привести его в чувства, то пациент стал вести себя агрессивно, ругаться, а затем ударил фельдшера и медсестру по голове и лицу, причинив им телесные повреждения.

- Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, -сообщили в пресс-службе СУСК по Воронежской области.

Кстати, за последние месяцы это уже третье нападение на фельдшеров скорой. Похоже, скоро медикам придется работать с охранниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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