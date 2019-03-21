В Воронеже создана специальная комиссия по определению причин взрыва котельной с жертвами
Глава Воронежской области Александр Гусев поручил создать специальную комиссию по выявлению причин взрыва котельной в совхозе Масловский и устранению последствий ЧП.
Напомним, коммунальная авария на улице Школьной, в результате которой двое пострадали и погибла проходившая мимо 69-летняя женщина, произошел 21 марта в 10.20.
Без отопления в Масловке остались 18 жилых домов, школа и детский сад. В кратчайшие сроки их должны подключить к резервной котельной.
На место выехал зампред правительства области Сергей Честикин. Власти региона планируют оказать родственникам погибшей женщины материальную помощь.
фото с места происшествия СУ СКР по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU