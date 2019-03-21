2019-03-21T13:52:39+03:00
Происшествия

В Воронеже создана специальная комиссия по определению причин взрыва котельной с жертвами

Сейчас она занимается устранением последствий ЧП
Ярослав ИВАНОВ
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фото: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.фото: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.
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Глава Воронежской области Александр Гусев поручил создать специальную комиссию по выявлению причин взрыва котельной в совхозе Масловский и устранению последствий ЧП.

Напомним, коммунальная авария на улице Школьной, в результате которой двое пострадали и погибла проходившая мимо 69-летняя женщина, произошел 21 марта в 10.20.

Без отопления в Масловке остались 18 жилых домов, школа и детский сад. В кратчайшие сроки их должны подключить к резервной котельной.

На место выехал зампред правительства области Сергей Честикин. Власти региона планируют оказать родственникам погибшей женщины материальную помощь.

фото с места происшествия СУ СКР по Воронежской области.

фото с места происшествия СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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