В Воронеже создана специальная комиссия по определению причин взрыва котельной с жертвами

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-21T13:52:39+03:00

Сейчас она занимается устранением последствий ЧП

Изменить размер текста: A A

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил создать специальную комиссию по выявлению причин взрыва котельной в совхозе Масловский и устранению последствий ЧП.

Напомним, коммунальная авария на улице Школьной, в результате которой двое пострадали и погибла проходившая мимо 69-летняя женщина, произошел 21 марта в 10.20.

Без отопления в Масловке остались 18 жилых домов, школа и детский сад. В кратчайшие сроки их должны подключить к резервной котельной.

На место выехал зампред правительства области Сергей Честикин. Власти региона планируют оказать родственникам погибшей женщины материальную помощь.

фото с места происшествия СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU