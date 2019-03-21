2019-03-21T12:30:23+03:00
Общество

В Воронеже в подземном переходе у политехнического института снова есть свет

Но о ремонте пока можно только мечтать
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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В подземном переходе у остановки «Политехнический институт» восстановили освещение. Кромешная темнота здесь наступила на прошлой неделе. Учитывая общее плачевное состояние подземки – отвалившиеся со стен плиты, дыры в полу и свисающие с потолка провода – даже белым днем пользоваться им было небезопасно. Об этом горожане сообщили в соцсетях, и в середине недели чиновники приняли меры: восстановили освещение и собрали металлические листы, упавшие с потолка. Правда, пока тем и ограничились.

Пока у перехода нет концессионера, мэрия просто будет поддерживать объект в таком состоянии.

Напомним, в начале марта начались реконструкция подземного перехода у цирка. Работы завершатся к февралю 2020 года. Переход на время реконструкции будет работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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