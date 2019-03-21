Звезды сериалов покажут воронежцам спектакль про Раневскую

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-21T12:27:51+03:00

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«Одинокая насмешница» - это фрагменты из жизни Раневской. В драматической комедии переплелись события, происходившие в последний год жизни прекрасной актрисы в ее московской квартире. Шутки в спектакле - не придуманы авторами Лионом Измайловым и Алексеем Цапиком, а взяты из книг и воспоминаний о Фаине Георгиевне. На протяжении спектакля зритель видит Фаину Раневскую разной: ранимой, со слезинками на глазах, а через мгновение - гордого и красивого в своем одиночестве человека... В спектакле заняты Ольга Хохлова, Александр Пашутин, Любовь Тихомирова, Татьяна Балуева, Елена Аминова, Наталья Хорохорина.

Спектакль покажут в ВКЗ 3 апреля в 19.00 (18+).

ИСТОЧНИК KP.RU