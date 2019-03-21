2019-03-21T11:59:36+03:00
Происшествия

Руководителя воронежской УК, пойманного на хищении 2,7 млн рублей, осудили на 2,5 года условно

Мужчина собрал с жильцов одну сумму, а перечислил на счет тепловиков не все деньги
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже осудили бывшего руководителя управляющей компании, причинившего ресурсоснабжающей организации ущерб в 2,7 млн рублей.

За период 2015-2018 годов управляющая компания собрала с жителей многоквартирных домов, входящих в ее зону обслуживания, за оплату теплоснабжения 16,1 млн рублей. Но руководитель УК перечислил на расчетный счет теплоснабжающей компании лишь 13,4 млн рублей. А оставшимися 2,7 млн рублей распорядился не по целевому назначению.

За причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием Железнодорожный суд приговорил 54-летнего мужчину у 2,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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