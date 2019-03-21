Главного полицейского Воронежа перевели в Новую Усмань

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-21T11:02:59+03:00

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В отдел МВД России по Новоусманскому району назначили нового руководителя - им стал Артур Дорошев. Он начал службу с должности участкового в Острогожском районе, в 2002 стал заместителем начальника Острогожского ОВД. С 2012 года руководил отделом МВД России по Нижнедевицкому району, а затем отделом МВД России по Лискинскому району. С 2017 года полковник Артур Дорошев возглавлял городское управление полиции.

На его место в управление МВД России по Воронежу назначили полковника полиции Сергея Власова, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU