В Воронежской области перевернулся автобус
Пострадали две пассажирки
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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего утром 21 марта в Хохольском районе. Около 4.00 на 196-м километре автодороги "Курск-Саратов" съехал в кювет и перевернулся автобус «МАН», следовавший из Волгограда в Белгород. По предварительным данным, 46-летний водитель, житель Белгородской области, не справился с управлением.
В салоне кроме водителя находилось девять пассажиров, детей среди них не было. Никто не погиб, но в аварии пострадали две жительницы Белгородской области, сейчас устанавливают их личности.
ИСТОЧНИК KP.RU