2019-03-21T10:23:39+03:00
Общество

Воронежские антимонопольщики сохранили в бюджете 81 млн рублей

Только за 2018-й выписали штрафов по нарушениям в сфере госзакупок на 3,6 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ
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На днях руководитель Воронежского УФАС России Денис Чушкин рассказал об итогах и успехах работы ведомства за последние 15 лет, оказавших влияние на жизнь горожан.

В частности, прецедентным стало не только в Воронежской области, но и во всей системе антимонопольных органов страны дело по 10-кратному штрафу для предпринимателей за недобор/перерасход электроэнергии - ликвидировали основу для дальнейшего злоупотребления со стороны энергетиков-монополистов своим доминирующим положением.

Наказали и газоснабжающие организации, которые навязывали невыгодные условия потребителям при подключении газа или грозили необоснованным отключением.

Денис Чушкин рассказал и о работе по пресечению нарушений антимонопольного законодательства, связанных с бездействием органов власти, которые должны проводить торги по выбору управляющих компаний, но не исполняют свои обязанности или проводят торги без учета требований законодательства, а также по пресечению деятельности недобросовестных участников торгов - «тендерных рейдеров». Руководитель ведомства озвучил впечатляющие цифры: в сфере госзакупок за 3 года (в период с 2016 по 2018-й) Воронежское УФАС сохранило в бюджете 81 млн рублей. Только в 2018-м антимонопольщикам поступило 540 жалоб на нарушения по закупкам, сотрудники Воронежского УФАС провели девять проверок, завели 219 административных дел, выписали штрафы на 3,6 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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