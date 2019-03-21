Воду после аварии воронежцам обещают дать после 10 утра

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-21T09:54:40+03:00

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Работы по устранению аварии на поврежденном водопроводе в Северном районе, которая оставила без воды более 50 тысяч человек и семь социальных объектов, продолжались всю ночь.

- Демонтировали поврежденный участок трубопровода, установили новую трубу длиной 320 мм. Ситуацию осложнял характер грунта, из-за чего происходили постоянные обсыпания. Для того, чтобы добраться к месту повреждения, подняли порядка тысячи кубометров земли, - сообщили в «РВК-Воронеж». - В настоящее время ведутся сварочные работы, которые продлятся до 10 утра. "Проваривают" второй раструб к основной трубе.

Предполагают, что прорыв произошел из-за заводского брака трубопровода, проложенного еще в советские годы.

Напомним, подвоз воды продолжится по ранее объявленным адресам. Очевидцы сообщают, что воду отключили не только в Северном и части Советского районов, но и на 9 января, а также в районе цирка.

- В Ленинском районе с 8 утра снижено давление в сети, и это усугубилось утренним повышенным разбором воды. Поэтому частично наблюдалось отсутствие воды на верхних этажах. Это необходимая мера для того, чтобы наполнить резервуары водоподъемных станций и осуществить пуск сразу после завершения ремонтных работ. В данное время диспетчерская служба поддерживает необходимый уровень давления, чтобы не отключались котельные, а жители Воронеже оставались с теплом, - отметили в Водоканале.

ИСТОЧНИК KP.RU