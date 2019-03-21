2019-03-21T09:49:39+03:00
Звезды

В Ночь театра воронежцы увидят видеомэппинг на здании драмтеатра

Фасад Кольцовского украсит декоративная подсветка
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Ночь театра здание Воронежского театра драмы раскрасят яркими красками. 26 марта с 21.00 до 23.00 на фасаде включат декоративную архитектурную подсветку, на колоннах воронежцы увидят видеомэппинг.

Напомним, в этот вечер театра предлагает зрителям выступить на сцене Кольцовского. Победителю творческого конкурса посчастливится побывать на репетициях будущих спектаклей.

Как воронежцам еще провести День театра, читайте в программе День театра-2019 в Воронеже: закулисье, бесплатная премьера про Влади и Высоцкого, выступления зрителей и мастер-классы

ИСТОЧНИК KP.RU

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