В Ночь театра воронежцы увидят видеомэппинг на здании драмтеатра
Фасад Кольцовского украсит декоративная подсветка
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Ночь театра здание Воронежского театра драмы раскрасят яркими красками. 26 марта с 21.00 до 23.00 на фасаде включат декоративную архитектурную подсветку, на колоннах воронежцы увидят видеомэппинг.
Напомним, в этот вечер театра предлагает зрителям выступить на сцене Кольцовского. Победителю творческого конкурса посчастливится побывать на репетициях будущих спектаклей.
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ИСТОЧНИК KP.RU