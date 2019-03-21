«Вымыли полы и окна. Еще привезем ванну и диван»: воронежцы помогают старику, избитому подростками

СЕГОДНЯ 00:50 2019-03-21T00:54:24+03:00

Ребята за два дня накупили для пьющего пенсионера продуктов на семь тысяч рублей

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Порядка 20 неравнодушных студентов решили помочь воронежскому бездомному, которого избили двое подростков. Напомним, скандальная запись жестокого издевательства над стариком появилась накануне в Сети. На видео парни наносят удары ногами, стараясь попасть по голове мужчины в прыжке. Тот не сопротивляется и едва прикрывает голову. Все действие происходит в старой и запущенной квартире.

- На самом деле, не знаю, с чем связан такой порыв. Мы просто посмотрели ролик и решили, что нужно как-то помочь старику. Хотя бы покормить его. Разослали сообщение по группам в соцсети и получили очень большой отклик, - рассказывает студент Семилукского политехнического колледжа Виталий Чехов.

За пару дней ребята закупили продуктов для Владимира Иноземцева (именно так зовут пострадавшего пенсионера) на семь-восемь тысяч рублей.

- Сегодня мы прибрались в квартире. Помыли полы и окна. Завтра знакомые должны привезти еще ванну, раковину и кровать. Планируем также переклеить обои, - добавляет парень.

Как оказалось, эта квартира в одном из домов на улице Моисеева принадлежит брату пострадавшего. В ней пьющий пенсионер, по словам соседей, живет около 15 лет. Так что формально его нельзя считать бездомным.

- Почему помещение в таком состоянии, мы толком не смогли выяснить. Поговорить толком с самим дедушкой не получилось. Дважды сотрудники полиции выпроваживали нас, - поясняют студенты. - Но жильцы того же дома говорят, что квартира горела.

Параллельно еще одна группа воронежцев решила самостоятельно наказать подростков, которые издевались над стариком. Одного парня они заставили извиняться на камеру, стоя в снегу на коленях под деревом. До второго добраться не удалось. За него, как сообщают горожане, заступился якобы отец, пообещавший разобраться в ситуации.

- Честно, мы тоже хотели найти этих ребят, но не успели. Те, кто нас опередил, сработали чисто. Мы даже не поняли, когда они их поймали и куда одного потом отводили, - признались студенты-активисты.

Добавим, что сейчас обстоятельства случившегося изучают и силовики:

- По итогам доследственной проверки будет дана правовая оценка как избившим пенсионера, так и лицам, которые подвергли избиению несовершеннолетнего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU