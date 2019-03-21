2019-03-21T08:08:02+03:00
Звезды

Театральную премию "Браво" в Воронеже вручат 27 марта

Валерию Потанину ее присудили посмертно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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27 марта, в Международный день театра, в Воронеже пройдет вручение театральной премии "Браво". По случаю Года театра в России церемония будет проходить в формате фестиваля. На сцену Дома актера выйдут представители 10 профессиональных театральных коллективов Воронежской области. Программу вечера готовит режиссер Александр Зыков.

Эксперт уже назвали лучших исполнителей сезона 2018-2019. Среди них актер ТЮЗа Антон Надточиев (за роль Билли Бонса в спектакле «Остров сокровищ» по мотивам Стивенсона), актриса театра драмы Анна Кикас (за роль Девицы в спектакле «Куда летишь, кукушечка…» по пьесе Горького «Старик»), актер Камерного театра Юрий Овчинников за роль Муромского в спектакле «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина), солистка театра оперы и балета Диана Егорова (дебютная роль Солистки в балете «Болеро» на музыку Равеля). Награду «За честь и достоинство» получит Наталья Поливаева.

Актер театра драмы Валерий Потанин, скоропостижно скончавшийся 12 марта, получит премию посмертно - за роль Старика в спектакле «Куда летишь, кукушечка…».

ИСТОЧНИК KP.RU

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