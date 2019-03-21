2019-03-21T07:00:44+03:00
Общество

В Воронеже выставили на продажу музей афориста Аркадия Давидовича

За недвижимость запросили четыре миллиона рублей
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот с сайта объявлений.Фото: скриншот с сайта объявлений.
Изменить размер текста:

В Воронеже на сайте объявлений появилась информация о продаже знаменитого музея афористики на улице Сакко и Ванцетти, 73. Недвижимость принадлежит известному воронежскому писателю Аркадию Давидовичу. За помещение, площадью 20 квадратных метров, которое расположено на первом этаже двухэтажного дома, неизвестная женщина под ником Katrin Pomanova запросила четыре миллиона рублей.

- Продам комнату-музей в коммунальной квартире имени Аркадия Давидовича. Единственный в России и мире. Возможен торг, - указано в объявлении.

К объявлению также прикреплены фото музея. На кадрах можно заметить писателя Андрея Платонова, бывшего губернатора области Алексея Гордеева и других известных персон.

Напомним, уникальный музей афористики Аркадий Давидович открыл еще в 1976 году вместе с художницей Валентиной Золотых. Он является единственным из известных музеев кратко выраженной мысли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Театральную премию "Браво" в Воронеже вручат 27 марта
В Воронеже Железный человек объединился с Бамблби и дал баянный концерт
«Вымыли полы и окна. Еще привезем ванну и диван»: воронежцы помогают старику, избитому подростками
Заслуженный учитель из Воронежа Валентина Кривошеева вновь нуждается в помощи
В Воронеже водитель на фургоне сбил насмерть пенсионера
Аварией, лишившей воды 50 тысяч воронежцев, занялась прокуратура
Воронежец чуть не разорился на бронировании столика в кафе виртуальной девушке
В Воронежской области снова увеличилось число заболеваний гриппом и ОРВИ
В четырех школах и трех детсадах Воронеже отменили уроки в первую смену 21 марта
В Воронеже торговый центр эвакуировали по загадочной причине
В Воронежской области будут судить директора, соблазнявшего военного прокурора взяткой в 2 миллиона
Коммунальная авария в Воронеже: мэр назвал точное время, когда горожанам вернут воду
В МЧС рассказали, где в Воронежской области ждать потопа во время половодья
В Воронеже в двух школах отменили уроки из-за отключения воды
ГИБДД: воронежские водители маршруток стали чаще устраивать ДТП
Семейный бизнес: полторы тонны поддельного алкоголя нашли у супругов из Воронежа
В Воронеже два гостя избили хозяина табуреткой и своровали у него телевизор
В Воронеже поймали "гастролеров", которые меняли деньги пенсионеров на "билеты банка приколов"
В ГИБДД предостерегли воронежцев от поездки по затопленной Антонова-Овсеенко
Из-за прорвавшейся трубы без воды остались 50 тысяч воронежцев
На вокзале "Воронеж-1" пройдут учения медиков и спасателей
Мэр Воронежа поручил напугать чиновников ответственностью за коррупцию
Воронежский пенсионер из ревности убил молодого соперника
Воронежские спасатели открыли сезон ландшафтных пожаров