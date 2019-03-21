В Воронеже выставили на продажу музей афориста Аркадия Давидовича
В Воронеже на сайте объявлений появилась информация о продаже знаменитого музея афористики на улице Сакко и Ванцетти, 73. Недвижимость принадлежит известному воронежскому писателю Аркадию Давидовичу. За помещение, площадью 20 квадратных метров, которое расположено на первом этаже двухэтажного дома, неизвестная женщина под ником Katrin Pomanova запросила четыре миллиона рублей.
- Продам комнату-музей в коммунальной квартире имени Аркадия Давидовича. Единственный в России и мире. Возможен торг, - указано в объявлении.
К объявлению также прикреплены фото музея. На кадрах можно заметить писателя Андрея Платонова, бывшего губернатора области Алексея Гордеева и других известных персон.
Напомним, уникальный музей афористики Аркадий Давидович открыл еще в 1976 году вместе с художницей Валентиной Золотых. Он является единственным из известных музеев кратко выраженной мысли.
ИСТОЧНИК KP.RU