2019-03-20T23:37:43+03:00
Общество

Заслуженный учитель из Воронежа Валентина Кривошеева вновь нуждается в помощи

Женщина уже перенесла семь операций, и, по ее словам, впереди еще две, к тому же платные
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Валентина Владимировна при нашей первой встрече.Валентина Владимировна при нашей первой встрече.Фото: Юлия ТЕРНОВНИК
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Не первый раз к нам за помощью обращается заслуженный воронежский учитель Валентина Кривошеева. Узнать историю этой женщины можно, перейдя по ссылке. Но если описать кратко: 20 лет назад она попала в автокатастрофу, после чего оказалась прикованной к постели. В 2016 году от долгого лежания у Валентины Владимировны появился пролежень, внутри которого начался некроз. Свищ, образовавшийся на этом месте, прорвался. Потребовалась операция, которая, вроде бы, прошла успешно, но оставшаяся рана затягивалась с большим трудом. Супруги Кривошеевы влезли в долги из-за больших трат на лечение. Позже Валентина Владимировна столкнулась с онкозаболеванием: у нее обнаружили опухоль под нижней челюстью.

Всего учительница перенесла семь операций. Говорит, впереди еще две - в железнодорожной больнице, за деньги. По словам женщины, в ее состоянии это единственный вариант. На данный момент к ней приходит процедурная медсестра не из поликлиники, к которой она приписана, а из другого медучреждения. Причем с ней она договаривалась в частном порядке, и сейчас Валентина Кривошеева должна ей 17 тысяч. В своей поликлинике ей якобы сказали, что у медсестер нет времени. Последней каплей, и без того в нелегкой ситуации, стали громадные счета за коммунальные услуги.

Чтобы Валентина Кривошеева могла расплатиться с долгами, мы просим наших читателей помочь ей. Давайте поддержим заслуженного воронежского учителя.

Реквизиты банка для рублевых переводов:

Банк получателя: Доп. офис №9013/0125 ПАО Сбербанк Кор/счет банка: 30101810600000000681 БИК банка: 042007681 Счет получателя: 42306810313000107552 ФИО получателя: Кривошеева Валентина Владимировна

Реквизиты банка для валютных переводов:

SWIFT-code: SABRRUMMVH1 Наименование банка: доп. офис N9013/0125 ПАО Сбербанк Местонахождение банка: г. Воронеж, проспект Московский, 20 Счет получателя: 42306810313000107552 ФИО получателя: Кривошеева Валентина Владимировна

ИСТОЧНИК KP.RU

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