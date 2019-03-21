2019-03-21T06:02:06+03:00
Общество

В Воронеже Железный человек объединился с Бамблби и дал баянный концерт

Необычный дуэт восхитил местных жителей
Юлия ДИДЕНКО
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Баянисты зарабатывают креативно.Баянисты зарабатывают креативно.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже на улице Кольцовской заметили необычный дуэт. Железный человек и Бамблби объединились, чтобы дать баянный концерт. Талантливую пару засняли на видео. Ролик восхищенные местные жители выложили в Сеть.

- Кризис. Супергерои взялись за баяны, - посмеялись горожане.

В комментариях воронежцы отметили хорошие музыкальные способности молодых баянистов, а также их креативное мышление. Без шуток тоже не обошлось: «Когда разобрался со злом, а жить на что-то надо», «Железный человек уже не тот», «Когда надоело воевать с десептиконами».

Местные жители рассказали, что накануне на том же месте прохожих развлекал другой герой - Бэтмен.

А как вам дуэт?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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