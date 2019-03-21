В Воронеже Железный человек объединился с Бамблби и дал баянный концерт

СЕГОДНЯ 06:02 2019-03-21T06:02:06+03:00

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В Воронеже на улице Кольцовской заметили необычный дуэт. Железный человек и Бамблби объединились, чтобы дать баянный концерт. Талантливую пару засняли на видео. Ролик восхищенные местные жители выложили в Сеть.

- Кризис. Супергерои взялись за баяны, - посмеялись горожане.

В комментариях воронежцы отметили хорошие музыкальные способности молодых баянистов, а также их креативное мышление. Без шуток тоже не обошлось: «Когда разобрался со злом, а жить на что-то надо», «Железный человек уже не тот», «Когда надоело воевать с десептиконами».

Местные жители рассказали, что накануне на том же месте прохожих развлекал другой герой - Бэтмен.

А как вам дуэт?

Супергерои в Воронеже.Самые важные и интересные новости Воронежа https://vk.com/vrn_b

ИСТОЧНИК KP.RU