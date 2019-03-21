В Воронеже Железный человек объединился с Бамблби и дал баянный концерт
В Воронеже на улице Кольцовской заметили необычный дуэт. Железный человек и Бамблби объединились, чтобы дать баянный концерт. Талантливую пару засняли на видео. Ролик восхищенные местные жители выложили в Сеть.
- Кризис. Супергерои взялись за баяны, - посмеялись горожане.
В комментариях воронежцы отметили хорошие музыкальные способности молодых баянистов, а также их креативное мышление. Без шуток тоже не обошлось: «Когда разобрался со злом, а жить на что-то надо», «Железный человек уже не тот», «Когда надоело воевать с десептиконами».
Местные жители рассказали, что накануне на том же месте прохожих развлекал другой герой - Бэтмен.
А как вам дуэт?
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ИСТОЧНИК KP.RU