2019-03-20T21:18:49+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель на фургоне сбил насмерть пенсионера

По предварительным данным, мужчина пересекал проезжую часть не по переходу
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария произошла сегодня в 18.57 у одного из домов по улице 9 Января. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 20-летний воронежец на фургоне "Фиат Дукато" двигался со стороны проспекта Труда в направлении улицы Антонова- Овсеенко. Под колеса автомобиля попал 61-летний мужчина, который в этот момент начал переходить дорогу. По предварительным данным, пенсионер пересекал проезжую часть не по "зебре", но в зоне ее видимости.

- От полученных травм пешеход скончался. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аварией, лишившей воды 50 тысяч воронежцев, занялась прокуратура
Воронежец чуть не разорился на бронировании столика в кафе виртуальной девушке
В Воронежской области снова увеличилось число заболеваний гриппом и ОРВИ
В четырех школах и трех детсадах Воронеже отменили уроки в первую смену 21 марта
В Воронеже торговый центр эвакуировали по загадочной причине
В Воронежской области будут судить директора, соблазнявшего военного прокурора взяткой в 2 миллиона
Коммунальная авария в Воронеже: мэр назвал точное время, когда горожанам вернут воду
В МЧС рассказали, где в Воронежской области ждать потопа во время половодья
В Воронеже в двух школах отменили уроки из-за отключения воды
ГИБДД: воронежские водители маршруток стали чаще устраивать ДТП
Семейный бизнес: полторы тонны поддельного алкоголя нашли у супругов из Воронежа
В Воронеже два гостя избили хозяина табуреткой и своровали у него телевизор
В Воронеже поймали "гастролеров", которые меняли деньги пенсионеров на "билеты банка приколов"
В ГИБДД предостерегли воронежцев от поездки по затопленной Антонова-Овсеенко
Из-за прорвавшейся трубы без воды остались 50 тысяч воронежцев
На вокзале "Воронеж-1" пройдут учения медиков и спасателей
Мэр Воронежа поручил напугать чиновников ответственностью за коррупцию
Воронежский пенсионер из ревности убил молодого соперника
Воронежские спасатели открыли сезон ландшафтных пожаров