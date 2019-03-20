В Воронеже водитель на фургоне сбил насмерть пенсионера
Авария произошла сегодня в 18.57 у одного из домов по улице 9 Января. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 20-летний воронежец на фургоне "Фиат Дукато" двигался со стороны проспекта Труда в направлении улицы Антонова- Овсеенко. Под колеса автомобиля попал 61-летний мужчина, который в этот момент начал переходить дорогу. По предварительным данным, пенсионер пересекал проезжую часть не по "зебре", но в зоне ее видимости.
- От полученных травм пешеход скончался. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU