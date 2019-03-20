Аварией, лишившей воды 50 тысяч воронежцев, занялась прокуратура
В обстоятельствах аварии на водопроводе на Антонова-Овсеенко теперь будет разбираться прокуратура Воронежа.
В надзорном ведомстве уточнили некоторые нюансы. По их сведениям, воды нет на верхних этажах домов на Московском проспекте, Бульваре Победы, улицах Хользунова, Владимира Невского, Дорожной и Беговой. Кроме того, несмотря на утверждение мэра о том, что краны зашумят во всех домах гарантированно в 9.00 21 марта, в прокуратуре назвали другое время возможной ликвидации аварии – 11.00.
Напомним, труба водопровода метрового диаметра прорвалась около 11 утра недалеко от авторынка. Многие машины, проезжавшие там в это время, заглохли. Вскоре воду отключили в домах на вышеперечисленных улицах, а также в части Советского района. Без воды остались 50 тысяч жителей 138 домов. С дороги ее откачали.
До 21.00 техническую воду подвозят по шести адресам в Коминтерновском районе и по одному – в Советском. Из-за аварии отменили уроки в первую смену в школах №№ 95 и 99 и гимназии № 2 и прогимназии № 2, а также в детсадах №№ 182, 189 и 193 (в них, правда, будут работать резервные группы для родителей, которым не с кем оставить детей).
Потоп на дороге на улице Антонова-Овсеенко 20 марта 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU