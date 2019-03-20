Воронежец чуть не разорился на бронировании столика в кафе виртуальной девушке

СЕГОДНЯ 19:53 2019-03-20T19:53:47+03:00

Он потратил на это семь тысяч рублей

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Полицейские раскрыли необычное мошенничество.

27-летний житель Коминтерновского района познакомился в соцсети с девушкой, представившейся жительницей Московской области. Новая знакомая написала, что собирается приехать в Воронеж. Молодые люди договорились встретиться.

Девушка порекомендовала ухажеру заказать столик в кафе на улице 3-го Интернационала, и прислала ссылку на сайт заведения. Мужчина оплатил бронирование. После этого дама его сердца несколько раз переносила встречу. А он снова и снова платил за бронирование столика. Деньги при этом ему не возвращали. Мужчина сначала писал на сайте обращения к администрации кафе, а потом пошел в полицию. Стражи порядка выяснили, что никакого увеселительного заведения по указанному адресу нет.

Возбуждено уголовное дело по части частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Если вероломную девицу поймают, она может сесть на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU