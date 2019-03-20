2019-03-20T19:36:08+03:00
Общество

В Воронежской области снова увеличилось число заболеваний гриппом и ОРВИ

Хотя до эпидпорога еще далеко
Юрий КОЗЛОВ
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64 процента заболевших за последнюю неделю - дети.64 процента заболевших за последнюю неделю - дети.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Санитарные врачи огласили данным по заболеваниям гриппом и ОРВИ, зарегистрированным с 11 по 17 марта. За этот период в Воронежской области подхватили заразу 8669 человек. Как всегда, большинство из них дети – 5543 (64 процента всех случаев гриппа и ОРВИ). Эти цифры ниже эпидемиологического порога на 25,2%.

В то же время с 4 по 10 марта заболеваний было меньше – всего 8245, в том числе детских 5065.

В связи с пусть и не большим, но увеличением числа случаев гриппа и ОРВИ в Роспотребнадзоре напоминают о простых мерах профилактики:

чаще мойте руки и нос, особенно после возвращения с улицы

регулярно проветривайте и делайте влажную уборку

с больными по возможности не общайтесь, а если приходится, надевайте маску

И если чувствуете, что заболели, сразу идите к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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