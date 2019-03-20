В четырех школах и трех детсадах Воронеже отменили уроки в первую смену 21 марта

СЕГОДНЯ 18:53 2019-03-20T19:04:08+03:00

В месте аварии откачали воду, сейчас там ремонтируют трубу. Фото: с сайта ООО "РВК-Воронеж".

Причина все та же – прорыв водопровода на Антонова-Овсеенко [видео, фото]

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В мэрии сообщили об отмене уроков в первую смену в школах №№ 95 и 99, гимназии № 2 и прогимназии № 2, а также в детсадах №№ 182, 189 и 193. С утра в них не будет воды из-за аварии на водопроводе на улице Антонова Овсеенко в районе дома № 1А/2.

В школах занятий не будет без всяких оговорок. А вот в детсадах предусмотрены резервные группы. В них родители могут привести своих малышей, если уж их совсем не с кем оставить. Что касается занятий во вторую смену, то решения о них будут принимать в зависимости от сроков ликвидации аварии.

Напомним, из-за прорыва водопровода метрового диаметра в 11 утра была затоплена дорога на улице Антонова-Овсеенко в районе авторынка. Без воды остались 50 тысяч жителей 138 домов квартала, ограниченного улицами Хользунова, Владимира Невского и Беговой. Также ослаблен напор воды в зданиях, не попавших в зону полного отключения на тех же трех улицах, на Московском проспекте и на Бульваре Победы, а также частично в Советском районе.

Сейчас воду откачали, разобрали забор, мешающий работам. Мэр Воронежа Вадим Кстенин, выехавший на место аварии, пообещал, что воду вернут всем в 9.00 21 марта.

До 21.00 можно взять техническую воду по адресам, указанным здесь.

Техническую воду подвозят по шести адресам в Коминтерновском районе и по одному - в Советском.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/698271" frameborder="0"></iframe> Потоп на дороге на улице Антонова-Овсеенко 20 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU