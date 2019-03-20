В четырех школах и трех детсадах Воронеже отменили уроки в первую смену 21 марта
В мэрии сообщили об отмене уроков в первую смену в школах №№ 95 и 99, гимназии № 2 и прогимназии № 2, а также в детсадах №№ 182, 189 и 193. С утра в них не будет воды из-за аварии на водопроводе на улице Антонова Овсеенко в районе дома № 1А/2.
В школах занятий не будет без всяких оговорок. А вот в детсадах предусмотрены резервные группы. В них родители могут привести своих малышей, если уж их совсем не с кем оставить. Что касается занятий во вторую смену, то решения о них будут принимать в зависимости от сроков ликвидации аварии.
Напомним, из-за прорыва водопровода метрового диаметра в 11 утра была затоплена дорога на улице Антонова-Овсеенко в районе авторынка. Без воды остались 50 тысяч жителей 138 домов квартала, ограниченного улицами Хользунова, Владимира Невского и Беговой. Также ослаблен напор воды в зданиях, не попавших в зону полного отключения на тех же трех улицах, на Московском проспекте и на Бульваре Победы, а также частично в Советском районе.
Сейчас воду откачали, разобрали забор, мешающий работам. Мэр Воронежа Вадим Кстенин, выехавший на место аварии, пообещал, что воду вернут всем в 9.00 21 марта.
До 21.00 можно взять техническую воду по адресам, указанным здесь.
Техническую воду подвозят по шести адресам в Коминтерновском районе и по одному - в Советском.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
Потоп на дороге на улице Антонова-Овсеенко 20 марта 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU