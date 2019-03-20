2019-03-20T18:25:35+03:00
Происшествия

В Воронеже торговый центр эвакуировали по загадочной причине

Юрий КОЗЛОВ
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В "Атмосфере" не смогли пояснить, почему эвакуировали людей.В "Атмосфере" не смогли пояснить, почему эвакуировали людей.Фото: Яндекс.
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В среду, 20 марта, неприятные минуты пришлось пережить посетителям торгового центра «Атмосфера», что напротив Центрального рынка. Им объявили, что нужно срочно эвакуироваться. Люди поспешили на улицу, чем вызвали суматоху у входа – желающие войти внутрь не понимали, почему этого нельзя сделать.

Ситуацию не прояснили и звонки силовикам и в торговый центр. В полиции и в ГО и ЧС заявили, что в ТЦ «Атмосфера» их сотрудники не выезжали. А в самом ТЦ заявили, что эвакуация была, но ненадолго – буквально на несколько минут. Причину ее не сказали, заявив, что ее знает менеджер, рабочий день которого закончился.

Это уже вторая эвакуация ТЦ за последние три дня. 18 марта отключали свет в ТЦ «Южный полюс» на улице Ростовской в Левобережном районе. Работу торгового центра вынуждены были прервать на час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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