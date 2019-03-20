В Воронежской области будут судить директора, соблазнявшего военного прокурора взяткой в 2 миллиона

СЕГОДНЯ 17:54 2019-03-20T17:54:36+03:00

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В Борисоглебский городской суд поступило уголовное дело 63-летнего исполнительного директора местного авиаремонтного завода - ОАО «711 АРЗ».

В сентябре 2018 года сотрудники военной прокуратуры проводили на предприятии проверку исполнения госконтрактов. Исполнительный директор, опасаясь, что наружу могут выплыть факты нецелевого использования денег, предложил военному прокурору больше миллиона рублей. С условием, чтобы по итогам проверки ничего криминального не обнаружили. На что получил отказ.

Расценив «нет» сотрудника надзорного ведомства, как попытку набить цену, исполнительный директор наведался в военную прокуратуру через несколько дней уже с двумя миллионами. Там его и задержали сотрудники ФСБ. Теперь одного из начальников завода будут судить за покушение на дачу взятки в особо крупном размере. Ему грозит штраф до 70-кратной суммы взятки, либо тюремный срок от 8 до 15 лет и лишение права занимать руководящие должности на десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU