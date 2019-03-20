2019-03-20T17:32:35+03:00
Происшествия

Коммунальная авария в Воронеже: мэр назвал точное время, когда горожанам вернут воду

Стала известна возможная причина прорыва трубы [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Так выглядела дорога после прорыва трубы.Так выглядела дорога после прорыва трубы.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

На месте аварии на водопроводе, расположенном на улице Антонова-Овсеенко, работает штаб, занимающийся ее ликвидацией. Возглавляет его мэр Воронежа Вадим Кстенин. Градоначальник рассказал о том, когда воду вернут в дома горожан.

- В семь утра 21 марта начнется заполнение системы водоснабжения, а в девять часов вода должна уже быть во всех домах, - пообещал Вадим Кстенин.

Напомним, авария случилась около 11 утра возле авторынка, там оказалась затоплена дорога. Сейчас воду откачали. Однако пока ее лишены жители квартала, ограниченного улицами Хользунова, Владимира Невского и Беговой. Всего краны пересохли у около 50 тысяч воронежцев. Также ослаблен напор воды в домах тех же улиц, где она все же есть, а также на Московском проспекте и Бульваре Победы и в части домов Советского района.

Стала известна возможная причина аварии. Оказалось, виновата весна, а точнее, связанное с потеплением смещение грунта. Почему на водопроводе, которому, как выяснилось, около 30 лет, не предвидели эту возможность, пока непонятно. Возможно, мы слишком многого требуем от коммунальщиков.

Адреса и время подвоза технической воды смотрите здесь

Потоп на дороге на улице Антонова-Овсеенко 20 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области будут судить директора, соблазнявшего военного прокурора взяткой в 2 миллиона
В МЧС рассказали, где в Воронежской области ждать потопа во время половодья
В Воронеже в двух школах отменили уроки из-за отключения воды
ГИБДД: воронежские водители маршруток стали чаще устраивать ДТП
Семейный бизнес: полторы тонны поддельного алкоголя нашли у супругов из Воронежа
В Воронеже два гостя избили хозяина табуреткой и своровали у него телевизор
В Воронеже поймали "гастролеров", которые меняли деньги пенсионеров на "билеты банка приколов"
В ГИБДД предостерегли воронежцев от поездки по затопленной Антонова-Овсеенко
Из-за прорвавшейся трубы без воды остались 50 тысяч воронежцев
На вокзале "Воронеж-1" пройдут учения медиков и спасателей
Мэр Воронежа поручил напугать чиновников ответственностью за коррупцию
Воронежский пенсионер из ревности убил молодого соперника
Воронежские спасатели открыли сезон ландшафтных пожаров