Коммунальная авария в Воронеже: мэр назвал точное время, когда горожанам вернут воду

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-20T17:32:35+03:00

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На месте аварии на водопроводе, расположенном на улице Антонова-Овсеенко, работает штаб, занимающийся ее ликвидацией. Возглавляет его мэр Воронежа Вадим Кстенин. Градоначальник рассказал о том, когда воду вернут в дома горожан.

- В семь утра 21 марта начнется заполнение системы водоснабжения, а в девять часов вода должна уже быть во всех домах, - пообещал Вадим Кстенин.

Напомним, авария случилась около 11 утра возле авторынка, там оказалась затоплена дорога. Сейчас воду откачали. Однако пока ее лишены жители квартала, ограниченного улицами Хользунова, Владимира Невского и Беговой. Всего краны пересохли у около 50 тысяч воронежцев. Также ослаблен напор воды в домах тех же улиц, где она все же есть, а также на Московском проспекте и Бульваре Победы и в части домов Советского района.

Стала известна возможная причина аварии. Оказалось, виновата весна, а точнее, связанное с потеплением смещение грунта. Почему на водопроводе, которому, как выяснилось, около 30 лет, не предвидели эту возможность, пока непонятно. Возможно, мы слишком многого требуем от коммунальщиков.

Адреса и время подвоза технической воды смотрите здесь

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/698271" frameborder="0"></iframe> Потоп на дороге на улице Антонова-Овсеенко 20 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU