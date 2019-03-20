2019-03-20T16:44:55+03:00
Общество

В МЧС рассказали, где в Воронежской области ждать потопа во время половодья

В целом паводок обещают не сильный
Юрий КОЗЛОВ
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Такого потопа, как в 2018 года, в Калаче повториться не должно.Такого потопа, как в 2018 года, в Калаче повториться не должно.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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В МЧС дали прогноз на время паводка. По данным ведомства, при наихудшем варианте развития событий в нашей области могут быть затоплены 30 низких мостов. Также под воду могут попасть 20 приусадебных участков у реки Битюг в поселке Лушниковка, входящем в городскую черту Боброва (до 20 участков). Также не исключено обрушение части берега рек Дона в Павловске и Вороны в Борисоглебске и селе Большие Алабухи Грибановского района.

Однако вероятность сильного подтопления, по прогнозам специалистов, ничтожно мала. Дело в том, что почва во время зимы не промерзла, а значит, готова принять талую воду. К тому же снега осталось не так уж много, больше всего на востоке области, но и там превышение нормы незначительное. Так что уровень Дона, по прикидкам экспертов, поднимется ниже средних многолетних значений, а рек Битюг в Боброве и Хопра в Поворино и Новохоперске– в пределах нормы или незначительно выше ее.

Напомним, в 2018 году сильно затопило многие дома в Бобровском, Калачеевском и Новоусманском районах. Тогда часть затрат на ремонт людям компенсировали, в 2019-м ничего подобного не обещают, призывая людей застраховаться. Но жители подтопленных домов в 2018 году на этот шаг пойти не собираются. Мотивы просты: нормальную сумму страховки им никто не даст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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