ГИБДД: воронежские водители маршруток стали чаще устраивать ДТП

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-20T16:07:17+03:00

Аварий с пострадавшими, в которых задействованы автобусы, на 18% больше

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Количество аварий на дорогах Воронежа снижается, констатируют в ГИБДД. В частности, в 2018 году ДТП с пострадавшими случилось на 3% меньше, чем в 2018. Однако параллельно с этим вырастает число аварий с автобусами и маршрутками.

- В Воронеже в 2018 году произошло 167 ДТП с участием пассажирского транспорта. Это на 18% больше показателя 2017 года, - рассказал на пресс-конференции Андрей Астанин, начальник ОГИБДД УВМД по Воронежу. - Увеличилось и число аварий, произошедших по вине водителей автобусов и маршруток. Мы регулярно проводим совещания с руководителями автотранспортных предприятий. К сожалению, не все из них идут на контакт.

Андрей Астанин в студии радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM)Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Кстати, одно из самых распространенных ДТП - падение пассажиров в салоне. За год от этого пострадали 47 человек.

Ранее Игорь Качкин, замначальника УГИБДД по Воронежской области, эмоционально прокомментировал особенности поведения водителей маршруток.

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ИСТОЧНИК KP.RU