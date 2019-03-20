2019-03-20T15:31:35+03:00
Происшествия

Семейный бизнес: полторы тонны поддельного алкоголя нашли у супругов из Воронежа

Они превратили частный дом в склад контрафакта
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Контрафактный виски легко опознать по осадку из красителя.Контрафактный виски легко опознать по осадку из красителя.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Супруги из Воронежа наладили производство поддельного алкоголя. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Жители Ленинского района 46 и 50 лет превратили частный дом в склад контрафакта. На бутылки клеили поддельные акцизные марки.

- При обыске по указанному адресу изъято полторы тонны контрафактного алкоголя в виде водки, вина, шампанского и виски, - говорят в полиции.

Возбуждено дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Подозреваемых оставили под подпиской о невыезде. Им грозит до восьми лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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