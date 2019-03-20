В Воронеже два гостя избили хозяина табуреткой и своровали у него телевизор

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-20T15:03:44+03:00

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44-летний житель улицы Мологвардейцев в Советском районе горько пожалел, что пригласил в гости двух мужчин. Сначала они вместе выпивали, а потом напомнили, что хозяин им должен. И потребовали: «Гони деньги!». Мужчина отказался. И получил табуреткой по голове от обоих гостей. Потом озверевшие собутыльники ушли, прихватив с собой телевизор. Видимо, в счет уплаты долга.

Сотрудники уголовного розыска, к которому обратился избитый и ограбленный мужчина, вскоре нашли его обидчиков. Ими оказались уже судимые за кражи воронежцы 47 и 51 года. В отделе полиции они признались, что сдали телевизор в ломбард, а на полученные деньги купили алкоголь. И выпили…

Гостей, которых и врагу не пожелаешь, отправили в СИЗО. В суде они будут отвечать по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до десяти лет тюрьмы).

ИСТОЧНИК KP.RU