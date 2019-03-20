2019-03-20T14:52:02+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали "гастролеров", которые меняли деньги пенсионеров на "билеты банка приколов"

Общая сумма ущерба - больше миллиона рублей
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Одна из подозреваемых собственной персоной. Фото ГУ МВД по Воронежской областиОдна из подозреваемых собственной персоной. Фото ГУ МВД по Воронежской области
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По селам Воронежской области с декабря прошлого года колесила веселая компания - троица людей от 28 до 63 людей. Обходили дома, говорили, что хотят купить или продать какие-то товары. Так и выяснили, где живут одинокие пенсионеры. Потом уверяли их, что в стране прошла денежная реформа, и все сбережения надо обменять на купюры нового образца. Увы, это были "билеты банка приколов" - "игрушечные" банкноты, используемые в качестве закладок в книгах.

Вот такие "деньги" получали пенсионеры. Фото ГУ МВД по Воронежской области

Вот такие "деньги" получали пенсионеры. Фото ГУ МВД по Воронежской области

- Общая сумма похищенных денежных средств составила около 1 млн рублей, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. - Возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Подозреваемые находятся под стражей, каждому грозит до шести лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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