В ГИБДД предостерегли воронежцев от поездки по затопленной Антонова-Овсеенко

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-20T14:38:46+03:00

Вода потихоньку уходит, но с движением по-прежнему проблемы Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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После аварии на трубопроводе у авторынка можно передвигаться не на автомобиле, а на лодке. В областном УГИБДД обратились к водителям:

- Уважаемые жители города! Просим воздержаться от поездок по улице Антонова-Овсеенко в связи с прорывом трубопровода, затоплением проезжей части и образовавшимися заторовыми явлениями. Заранее продумывайте пути возможного объезда и выбирайте иные маршруты движения. В настоящее время на месте работает бригада аварийно-восстановительных работ.

Движение довольно напряженноеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Заторы и впрямь присутствуют, причем достаточно серьезные. Стоит та сторона Антонова-Овсеенко, по которой идет движение со стороны 45-й Стрелковой Дивизии в сторону Хользунова.

Вот так выглядит Антонова-Овсеенко на карте пробок "Яндекса" в 14.30

Напомним, в среду, 20 марта, около 11 утра прорвало водопровод диаметром 1000 миллиметров. Вода хлынула на дорогу. Машины, пытавшиеся преодолеть огромную лужу на скорости, глохли.

ИСТОЧНИК KP.RU