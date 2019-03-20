На вокзале "Воронеж-1" пройдут учения медиков и спасателей
Мероприятие намечено на 28 марта
По легенде учений, на путях произошло столкновение поездовФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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На вокзале "Воронеж-1" 28 марта пройдут учения по оказанию экстренной медпомощи. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области. В 10.00 станцию заполнят врачи, спасатели и правоохранители.
По легенде учений, электропоезд столкнулся с маневровым составом. Десять пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Предстоит оказать им медпомощь.
- Основная задача учений - отработать алгоритм действий сотрудников транспортного узла и схемы взаимодействия с оперативными службами и с медицинскими организациями, - говорят в департаменте здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU