На вокзале "Воронеж-1" пройдут учения медиков и спасателей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-20T14:16:02+03:00

По легенде учений, на путях произошло столкновение поездов Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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На вокзале "Воронеж-1" 28 марта пройдут учения по оказанию экстренной медпомощи. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области. В 10.00 станцию заполнят врачи, спасатели и правоохранители.

По легенде учений, электропоезд столкнулся с маневровым составом. Десять пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Предстоит оказать им медпомощь.

- Основная задача учений - отработать алгоритм действий сотрудников транспортного узла и схемы взаимодействия с оперативными службами и с медицинскими организациями, - говорят в департаменте здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU