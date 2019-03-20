Мэр Воронежа поручил напугать чиновников ответственностью за коррупцию

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-20T13:06:46+03:00

Вадим Кстенин решил напомнить чиновникам, что за коррупцию по головке не погладят. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

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Во вторник, 19 марта, в мэрии Воронежа прошло заседание Совета по противодействию коррупции.

– В 2018 году работы на 56 процентов снизилось количество коррупционных нарушений и на 62 процента уменьшилось количество случаев представления неполных сведений о доходах, – заявила начальник отдела мэрии по профилактике коррупционных и иных правонарушений Жанна Васильева.

Вадим Кстенин поручил Васильевой, а также руководителям отраслевых и территориальных структурных подразделений администрации провести проверку знаний чиновниками законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

– Необходимо проводить эту работу не только с новыми людьми, поступающими на службу, но и организовать в каждом структурном подразделении проверку знаний всех без исключения сотрудников, - сказал мэр. - Каждый должен знать, какие ограничения и запреты существуют, и чем грозит их нарушение, включая увольнение в связи с утратой доверия.

Еще на совещании обсуждали работу районных комбинатов благоустройства. Руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев рассказал о проверке этой организации в его районе. Были обнаружены нарушения по расходу топлива, оформлению путевых листов, списания запчастей и материалов.

Вадим Кстенин подчеркнул, что работа комбинатов по благоустройству находится на его личном контроле:

– Мы приложили огромные усилия и вложили деньги во все эти организации. Сейчас они укомплектованы необходимой техникой и справляются с уборкой дорог. А вот с тротуарами ситуация нас не устраивает. В этом году, по согласованию с губернатором Воронежской области, дополнительно выделят 150 миллионов рублей для закупки малой коммунальной техники. Изменили штатное расписание для увеличения количества дворников. Кроме того, за каждым участком будут закреплены конкретные работники, а также обозначены четкие сроки приведения тротуаров в нормальное состояние. Необходим и контроль расходования денег, поэтому комбинаты будут максимально жестко проверяться.

ИСТОЧНИК KP.RU