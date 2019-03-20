2019-03-20T12:51:53+03:00
Происшествия

Воронежский пенсионер из ревности убил молодого соперника

Мужчина скончался от ножевого ранения
Виктор ПАВЛОВ
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Кадры следственного эксперимента. СУ СК по Воронежской области,Кадры следственного эксперимента. СУ СК по Воронежской области,
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В СУ СК по Воронежской области рассказали подробности убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в квартире на Лизюкова. Праздник встречала компания, в которой были 69-летний пенсионер, его близкая знакомая и 38-летний мужчина.

С последним дама и уединилась в комнате. Пенсионер почувствовал ревность и проследовал за ними. Тогда молодой знакомый набросился на него с оскорблениями. Пенсионер решил проучить обидчика, взял на кухне нож, вернулся и ударил оппонента в грудь. Мужчина скончался.

- На предварительном следствии обвиняемый вину признал в полном объеме. Уголовное дело об убийстве направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказывают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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