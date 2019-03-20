Воронежские спасатели открыли сезон ландшафтных пожаров

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-20T12:12:00+03:00

За вчерашний день зафиксировано уже три случая

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Три ландшафтных пожара общей площадью 0,08 гектара зафиксированы в Воронежской области за прошедший день. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

Возгорания сухой травы зарегистрированы в Кантемировком, Россошанском и Подгоренском районах. В каждом из случаев огонь не угрожал постройкам. Его потушили до того, как он приблизился к жилью. Возможная причина возникновения всех трех пожаров - неосторожное обращение с огнем.

Спасатели напоминают, что сжигание сухой травы и разведение костров сегодня вне закона. Если рядом что-то горит, обязательно звоните по номерам 101 или 112. Не думайте, что позвонил уже кто-то до вас, если точно не уверены в этом.

ИСТОЧНИК KP.RU