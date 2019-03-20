2019-03-20T11:50:49+03:00
Происшествия

Закладчика-романтика задержали в Воронеже

Наркокурьер признался, что устроился на незаконную работу ради девушки
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской областиФото ГУ МВД по Воронежской области
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23-летний житель Читинской области попался борисоглебским полицейским с партией так называемой соли - синтетического наркотика. У него нашли около 5 граммов вещества, расфасованного по мелким пакетикам. Полицейские отыскали 30 тайников, в которые он заложил наркотик.

В отделе МВД парень рассказал, что познакомился в интернете с девушкой из Воронежа, приехал к ней, но так и не смог найти постоянную работу. Потому решил зарабатывать деньги незаконным образом.

Парня взяли под стражу. Он рискует не увидеть свою возлюбленную в ближайшие 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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