Закладчика-романтика задержали в Воронеже
Наркокурьер признался, что устроился на незаконную работу ради девушки
Фото ГУ МВД по Воронежской области
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23-летний житель Читинской области попался борисоглебским полицейским с партией так называемой соли - синтетического наркотика. У него нашли около 5 граммов вещества, расфасованного по мелким пакетикам. Полицейские отыскали 30 тайников, в которые он заложил наркотик.
В отделе МВД парень рассказал, что познакомился в интернете с девушкой из Воронежа, приехал к ней, но так и не смог найти постоянную работу. Потому решил зарабатывать деньги незаконным образом.
Парня взяли под стражу. Он рискует не увидеть свою возлюбленную в ближайшие 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU