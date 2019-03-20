2019-03-20T11:41:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина поджег свою любовницу

К счастью, рядом оказались ее отец и брат. Женщину спасли
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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"Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом" - по этой статье уголовного кодекса будет проходить дело 41-летнего жителя Семилукского района. Об этом сообщают в СУ СКР по Воронежской области.

Вечером 11 марта в частном доме в селе Девица звенела посуда: мужчина ссорился со своей 47-летней сожительницей. Причиной конфликта стала ревность. В какой-то момент мужчина окончательно вышел из себя, принес из гаража канистру с бензином и облил женщину. Потом он поджег одеяло, которое лежало рядом. Огонь перекинулся на одежду.

- На крики о помощи прибежали отец и брат женщины, которые помогли ей, - говорят следователи. - В результате возгорания пострадавшей причинены ожоги шеи, лица и верхних конечностей, с которыми она госпитализирована в больницу.

Поджигателя задержали, он признал свою вину. У мужчины богатая судебная история: его судили за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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