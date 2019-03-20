107 миллионов рублей потратят на дорожную разметку в Воронеже

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-20T11:01:47+03:00

Подрядчику предстоит выполнить работы более чем на 200 объектах Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Стал известен победитель тендера на восстановление разметки в Воронеже. Как следует из документов госзакупок, им стало малое предприятие "Дорожная разметка".

На торгах первоначальная сумма составила 123 миллиона рублей. Фирма запросила за свои услуги на 16 миллионов рублей меньше - 107 миллионов. Ближайший конкурент предлагал выполнить тот же объем работ за 107,7 миллионов.

Победителю предстоит обновить разметку более чем на 200 объектах. Установленный срок - 30 июня 2019. Особое внимание будет уделено разметке пешеходных переходов у школ и детсадов.

ИСТОЧНИК KP.RU