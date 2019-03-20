2019-03-20T10:45:51+03:00
Происшествия

30-летний воронежец пропал по дороге из командировки домой

Последний раз он выходил на связь 17 марта
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: предоставлено волонтерами.фото: предоставлено волонтерами.
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Волонтеры регионального поисково-спасательного отряда "Черноземье" 20 марта сообщили о пропаже 30-летнего воронежца Романа Чарикова.

Как рассказали поисковики, молодой человек отправился в командировку в Тобольск. Три дня назад он должен был выехать в Воронеж, но домой так и не вернулся. Близкие обратились к волонтерам и правоохранителям за помощью.

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение.

В день пропажи был одет в серый пуховик, белый свитер, темно-синие спортивные штаны. С собой у Романа была сумка с вещами.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят связаться с волонтерами по номеру: 8-906-670-23-44 или с экстренными службами: 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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