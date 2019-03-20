Заключенному воронежской колонии пытались передать веселящие конфеты

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-20T09:02:54+03:00

Внутри фантиков был совсем не шоколад...

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Сотрудники исправительной колонии №3 поселка Перелешино весьма удивились, когда досмотрели продуктовую передачку от 30-летней женщины. Она хотела переправить заключенному большой пакет конфет. Оказалось, у сладостей была необычная начинка.

- Внутри находились 38 сверков, предположительно, с наркотическим средством, - говорят в УФСИН по Воронежской области. - Изъятое вещество направили в экспертный центр МВД.

Женщина, которая отправляла передачку, рискует попасть под суд по уголовной статье "Незаконная пересылка наркотических веществ". Ей может грозить от четырех до восьми лет заключения.

Кстати, это не первый случай, когда сладости использовали для передачи незаконных предметов. В сентябре и декабре прошлого года сотрудники в той же колонии в шоколадных конфетах находили сим-карты.

ИСТОЧНИК KP.RU